„Ich wünsche ihnen weit mehr als Glück“*

Wut – die Untersuchung eines alltäglichen Gefühls, die Erinnerung an kindliche Wutausbrüche und der Blick über den eigenen Tellerrand auf die Aufstände in den Straßen dieser Welt. Mit viel Krach und Lärm, der Ruhe nach dem Sturm und ehrlichen Momenten des Eingeständnisses erkennen wir:

Eigentlich stehen wir immer noch am Klettergerüst und schreien uns die Seele aus dem Leib, weil wir jetzt schon nach Hause gehen müssen.

* David Foster Wallace, Das hier ist Wasser / This is Water: Anstiftung zum Denken. Köln 2012: Es handelt sich um den letzten Satz der Abschlussrede, die Wallace am 21. Mai 2005 vor Absolvent*innen des Kenyon College hielt, die anschließend Pflichtlektüre an amerikanischen Highschools wurde. Themen sind unter anderem „die Schwierigkeit von Empathie“, „die Bedeutung ausgeglichen zu sein“ und die „essentielle Einsamkeit des Erwachsenenlebens“. Die thematische Nähe verweist gleichzeitig auf den Moment der Beendigung eines Studiums, derer sich die Beteiligten sehr bewusst sind.

Bachelorinszenierung Noémie Beauvallet, Coline Ledoux und Gerda Knoche

Konzept, Spiel: Noémie Beauvallet, Coline Ledoux und Gerda Knoche | Künstlerische Begleitung: Rebecca Fels und Thaïs Trulio | Dozentin: Julika Mayer