Im Anschluss an die Vorführung findet im Kino eine Podiumsdiskussion statt mit dem Regisseur Jörg Gottschalk, dem Therapeuten Prof. Dr. Wolfgang Wendlandt und der Mitarbeiterin Linda Steuernagel.

Der Film „Inklusion bühnenreif“ stellt ein Berliner Bühnenprojekt vor, in dem blinden, sehbehinderten, stotternden, sozialphobischen und krebsbetroffenen Menschen zusammen mit sogenannten Nichtbetroffenen in monatlichen Begegnungsworkshops in einem Theater zusammenkommen. In den Workshops wird mit Mitteln des Improvisations- und Playbackspiels sowie gruppenbezogenen Übungen Inklusion praktiziert. Der Film entwickelt als zentrale Geschichte, dass im Projekt „Inklusion bühnenreif“ Kompetenzen gestärkt werden und in den Vordergrund rücken. Über die persönlichen Geschichten der Protagonisten wird thematisiert, wie sich das selbst Erlebte im Bühnenraum widerspiegelt, wie Situationen spielerisch erprobt werden. Die Bühne wird zum Ort von Veränderungen – es entstehen positive Erfahrungen, die die Teilnehmer*innen in ihrem Alltag stärken.