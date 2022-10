Jazz for Kids nehmen die kleinen Zuhörer musikalisch an die Hand und zeigen ihnen wie spannend und lustig es in der Welt des Jazz zugeht. Da werden Geheimsprachen verraten, mit denen sich Jazzmusiker auf der Bühne unterhalten, alle möglichen Instrumente erklingen und kann man eigentlich auch auf einem Kontrabass Lieder spielen? Wenn dann noch Wicki um die Ecke kommt um sich mit Pippi Langstrumpf am Saxophon, Kontrabass, Klavier und Schlagzeug zu schaffen macht, lässt sich garantiert jedes Kind zum Mitmachen begeistern! Da erklingt die Pippi Langstrumpf auf eigenartige Weise wie John Coltrane und ein Ausflug in die Wüste mit Duke Ellingtons „Caravan“ ist im Angebot. Eine Flöte erklingt...und wie unterscheidet sich eigentlich ein Alt-, Sopran- und Tenorsaxophon - und vor allem: wie klingen die? Einen Kontrabass wie eine Gitarre spielen? Wer möchte da nicht zuhören und lauschen, ob er nicht doch etwas versteht und ein Teil des Ganzen wird? Kein Problem, denn - wer nicht fragt, bleibt dumm!

www.jazzclub-ludwigsburg.de

Telefonische Kartenreservierungen bitte unter 07141 910-3245

Kooperationspartner

Junge Bühne Ludwigsburg