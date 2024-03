„Jeder Tropfen zählt: Lernen von der Dürre“

Wasser ist der wichtigste Motor unseres Lebens. Doch Wasser wird bei uns in der Region langsam knapp.

Der Dokumentarfilm zeigt am Beispiel der Fränkischen Trockenplatte in Unterfranken, wie die Landwirtschaft auf Dürre und wenig Wasser reagiert. Weil die Grundwasserspiegel sinken, bangen Landwirte um ihre Zukunft und Bürger fürchten um ihre Trinkwasserversorgung. Gemüsebauer Thomas Schwab aus Remlingen im Landkreis Würzburg geht neue Wege bei der Bewässerung. Andere hoffen auf Wasser aus dem Main. Der Klimawandel fordert individuelle Anpassungsstrategien. Was lernen Bauern und Winzer aus den vergangenen Dürre-Sommern? Wem gehört das Wasser und wie sparsam müssen wir alle – auch die Verbraucherinnen und Verbraucher – damit umgehen?

Im Anschluss an den Film sprechen wir auf der „Grünen Couch” mit Experten über die wertvolle Ressource Wasser vor Ort in Stadt und Landkreis Ansbach. Dabei geht es auch um besondere regionale Herausforderungen und Lösungsansätze im Zusammenhang mit der Wassernot. Das Gespräch moderiert Wolfgang Kerwagen, Behördenleiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Ansbach.