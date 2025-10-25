„Jesu, meine Freude“ - Meisterwerke des Barock von Bach und Telemann

Das Konzert für Blockflöte und Traversflöte mit Orchester von Georg Philipp Telemann eröffnet das Programm in bestem barockem Duktus.

Meisterwerke des Barock von Bach und Telemann:

Bach hat in vielen Bereichen der Barockmusik Werke für die Ewigkeit hinterlassen. Und doch gibt es die besonderen „Hits“ wie die Toccata in D-Moll für Orgel – oder eben die sogenannte „Badinerie“, der finale Satz aus der Suite in h-Moll für Orchester und Traversflöte.

Hans-Joachim Fuss studierte Blockflöte in Berlin und Frankfurt/ Main und in Den Haag und Utrecht Traversflöte und stand in vielerlei Hinsicht unter den Einflüssen der Pioniere für die historische Aufführungspraxis. Seit 1991 unterrichtet er an der Stuttgarter Hochschule für Musik und Darstellende Kunst und ist gefragter internationaler Solist.

Im Bereich der Chormusik zählen neben Bachs Oratorien und Passionen insbesondere die Motetten zum besten und beliebtesten aus seinem Schaffen. Die Motette „Jesu, meine Freude“ nimmt aber auch hier einen besonderen Platz ein. Bach vertont in unvergleichlicher Eindringlichkeit und musikalischer Stilbreite den bekannten Kirchenchoral mit allen Strophen.

