„Kaffee, Kuchen und ein Neubeginn“

Eine 70-jährige Frau wird ausgerechnet am Tag der Pensionierung nach 50 Ehejahren von ihrem Mann mit einer Entscheidung konfrontiert: Das gemeinsam Ersparte hat er bereits für ein Weingut in Österreich ausgegeben.

Ihre Träume von einem geruhsamen und gemeinsamen Lebensabend sind mit einem Mal geplatzt und es kommt zur Trennung. Während die Frau ihr Leben wieder in die Hand nimmt und eine neue Liebesbeziehung beginnt, versucht der Mann sein Glück auf Dating-Portalen. Aber kann man nach so vielen Jahren Ehe ohneeinander leben und von vorn beginnen? Die Veranstaltung ist Teil einer Kooperation mit dem Seniorenbeirat. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich.

Anmeldungen können im Büro des Seniorenbeirats oder telefonisch unter 0981-51237 erfolgen.