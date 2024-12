„Karoline von Günderrode – Ihr Leben, ihr Werk und der frühe Tod der Dichterin der Frühromantik (1780–1806)“

"Einstens lebt ich süßes Leben..."

250 Jahre führte Karoline von Günderrode in der Geschichte der deutschen Literatur ein Schattendasein – wenn sie überhaupt erwähnt wurde. Das änderte sich schlagartig in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Dr. Volker Sack beleuchtet und hinterfragt ihr Leben und Werk. Wurde sie sie tatsächlich das Opfer der damaligen patriarchalischen Gesellschaft, die schreibende Frauen nicht zur Entfaltung kommen ließ? Haben Männer sie in den frühen Tod getrieben? Und ist ihr literarisches Werk wirklich so einzigartig und außergewöhnlich? Die lebhafte, kontroverse Diskussion um Leben und Werk der Günderrode setzt sich bis heute fort.

