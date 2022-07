„Kaspar Hauser - Aenigma aeternum“

Symphonischen Projektorchester Ingolstadt, Projektchor Ingolstadt, Ansbacher Kammerorchester, Mitglieder des Ansbacher Kantorei-Chores und der Campus-Chor Garching der Technischen Universität München.

MUSIKALISCHE LEITUNG WALTER KIESBAUER

Mit großem Erfolg wurde die Symphonische Dichtung zu den Kaspar Hauser Festspielen 2018 in Ansbach uraufge- führt. Mittlerweile sind weitere Aufführungen in München und Ingolstadt dazugekommen, die von der Presse gefeiert wurden. Mit großem Orchester und Chor bringt die Komposition in eindrucksvollen Klangfarben das Leben, Leiden und Sterben Kaspar Hausers auf die Bühne.

Wir erleben, wie mit wuchtigen Klängen die politischen Machtblöcke das Individuum zu zermahlen versuchen und wie eine völlig fremde Welt auf die reine Seele des Unschulds- kindes einwirkt. Aber auch das sanfte, fast flehende Streben des Findlings nach einem ganz normalen, ja glücklichen Leben ist zu hören.

Doch dann folgt der Gang Kaspar Hausers in den schneeweißen Hofgarten, und sein Mörder wartet auf ihn.

Die großartige und gleichsam einfühlsame Musik des renommierten Komponisten Walter Kiesbauer schafft in eindrucksvollen Spannungsbögen, das Einzigartige des Menschen wie auch der politischen Situation plastisch zu greifen.