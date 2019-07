„Kein böser Hund“

Vernissage unter Anwesenheit des Künstlers Ferhat Ayne. Mit einer inhaltlichen Einführung durch Stephan Rößler, Kunsthistoriker.

Inmitten von soziokulturellen Umwälzungen in der politischen Landschaft Europas begibt sich Ferhat Ayne 2016 auf Wanderungen durch die historische Landschaft 'Elsass-Lothringen'. Wanderung als ein Durchschreiten des Raumes impliziert auch ihre Aneignung. Sie ist Begehung, Erfahrung und ein Verlassen des Bekannten. Sie ist eine Aufhebung der Grenzen, eine physische wie psychische Verwandlung zugleich, und eingebettet in die Polarität von Bereicherung und Bedrohung. Über installative, fotografische und performative Arbeiten nähert sich der Künstler einer Landschaft, die wie keine andere Region in Europa für politische Zwecke instrumentalisiert und zum Schauplatz für zahlreiche kriegerische Auseinandersetzungen wurde – und vielleicht gerade deshalb aber auch von zentraler Bedeutung für die europäische Idee ist.

Ferhat Ayne studierte an der ABK Stuttgart und ZHdK (Zürich). 2017-18 war er Meisterschüler im Weißenhof-Programm der ABK Stuttgart. Seine Arbeiten bekamen bereits internationale Anerkennung. Sie wurden u. a. in der Staatlichen Kunsthalle in Baden-Baden, im Museum der Moderne in Salzburg, auf dem f/stop Festival für Fotografie in Leipzig, auf der Sinopale 2017 (Türkei) und zuletzt in der Villa Merkel in Esslingen, gezeigt. Der in Anatolien geborene und in Deutschland aufgewachsene Künstler lebt und arbeitet in Stuttgart. Mehr Infos unter: https://cargocollective.com/fayne

