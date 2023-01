Es ist nicht einfach, denn: Jeder kennt sie, jeder liebt sie, die Sketche von Loriot. Und das Original ist unerreichbar. Dennoch wagt sich Mélange, die gemischte Theatergruppe des Salier Gymnasiums Waiblingen, in diesem Jahr an den unverwechselbaren Stoff und zeigt verschiedene, klassische Loriot-Sketche aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen wie z.B. Familie, Kultur, Politik oder auch Wissenschaft. Der Witz der Handlung und die Skurrilität der Figuren bleiben auch für ein Publikum des Jahres 2023 so aktuell wie eh und je – ja vielleicht wirken sie anhand manch gesellschaftlicher Entwicklung fast noch ein wenig aktueller. Lassen Sie sich überraschen!

„Klassisch“ Loriot ist nach der Corona-Pause und zuletzt „Broadway Danny Rose“ von Woody Allen (2019), Dürrenmatts „Ein Engel kommt nach Babylon“ (2017), „Minidramen“ (diverse Autoren, 2016) und Arthur Millers „Hexenjagd“ (2014) das neunte Stück, das die Salier-Truppe Mélange seit ihrer Gründung im Kulturhaus Schwanen aufführt.

In den Rollen: Bardhë Bajraktari, Janine Birkert, Semanur Ceylan, Irina Fliegner, Linda Fliegner, Uta Kapinsky, Christopher Mischke, Julia Oswald, Michael Oswald, Nina Rehschuh, Frieder Richter, Christian Stoermer, Alina Vogt, Jan-Niklas Vogt, Katja Wanke, Petra Wanke, Jutta Weiss, Michael Wilhelm.

Bühnenbild: Janine Birkert

Organisation, Inspizienz: Jan-Niklas Vogt

Leitung, Regie: Christopher Mischke

Eine Produktion von Salier-Gymnasium und Kulturhaus Schwanen