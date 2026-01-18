„Klitzekleines Abenteuer“ BorgolleVonScholle

Ein Stück für die ganze Familie ab ca. vier Jahren.

BorgolleVONScholle laden herzlich ein zu einem clownesken Geschichtenliederprogramm für die ganze Familie. Voll liebenswerter Komik, skurrilem Körpertheater und poetischer Musik erzählt „Klitzekleine Abenteuer“ die Geschichte zweier bester Freunde. „Bolle“ und „Knolle“ erleben, wie aus einem eigentlich gewöhnlich besonderen Tag plötzlich ein besonders ungewöhnlicher, aber schönster Tag des Jahres wird.

Dabei dürfen sie erfahren, dass eine echte Freundschaft so ziemlich alles aushält, selbst wenn der allerleckerste allerletzte Kuchenkrümel immer und immer wieder von ein und denselben weggenascht wird … („… und dabei meine ich niemanden Bestimmten, Knolle …“) Die beiden Protagonisten „Bolle“ und „Knolle“ erzählen von ihrer Freundschaft, ihren tiefsten Geheimnissen, von ihren schwindelig machenden Flugabenteuern, von ausgerissenen Pferden, Bienen die Ballett tanzen, richtig großen Streitereien, kleinen Wurzelpurzels, verraten wie man Mücken austrickst – und weil für all das Worte allein gar nicht ausreichen, singen und spielen sie eben dazu und tanzen so doll, „daß es sie aus den Schuhen haut!“