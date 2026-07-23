„Komm! Ins Offene, Freund!“ Gedichte von Friedrich Hölderlin

Der Mitbegründer des Theater Lindenhofs Bernhard Hurm zählt zu den profiliertesten Hölderlin-Interpreten im deutschsprachigen Raum.

Mit großer Sprachkraft und feinem Gespür für Rhythmus und Klang lässt er die Gedichte Friedrich Hölderlins lebendig werden.

Christoph Denoth ist einer der prägenden klassischen Gitarristen unserer Zeit. Er gastierte als Solist unter anderem in der New Yorker Carnegie Hall und in der Berliner Philharmonie. Seit 2010 ist er Professor an der Royal Academy of Music in London.