„Komm! Ins Offene, Freund!“ Gedichte von Friedrich Hölderlin

Zimmertheater Tübingen, Zimmer Bursagasse 16 Tübingen

Der Mitbegründer des Theater Lindenhofs Bernhard Hurm zählt zu den profiliertesten Hölderlin-Interpreten im deutschsprachigen Raum. 

Mit großer Sprachkraft und feinem Gespür für Rhythmus und Klang lässt er die Gedichte Friedrich Hölderlins lebendig werden. 

Christoph Denoth ist einer der prägenden klassischen Gitarristen unserer Zeit. Er gastierte als Solist unter anderem in der New Yorker Carnegie Hall und in der Berliner Philharmonie. Seit 2010 ist er Professor an der Royal Academy of Music in London.

Info

Zimmertheater Tübingen
Zimmertheater Tübingen, Zimmer Bursagasse 16 Tübingen
Theater & Bühne
Google Kalender - „Komm! Ins Offene, Freund!“ Gedichte von Friedrich Hölderlin - 2026-09-20 18:00:00 Google Yahoo Kalender - „Komm! Ins Offene, Freund!“ Gedichte von Friedrich Hölderlin - 2026-09-20 18:00:00 Yahoo Outlook Kalender - „Komm! Ins Offene, Freund!“ Gedichte von Friedrich Hölderlin - 2026-09-20 18:00:00 Outlook iCalendar - „Komm! Ins Offene, Freund!“ Gedichte von Friedrich Hölderlin - 2026-09-20 18:00:00 ical

Tags