Gemeinsam Geburtstag feiern ist am Schönsten.

Deshalb feiern die kreativen Kulturschaffenden dieses Fest zusammen auf dem Marktplatz. Die Kulturbademeister von „Sommer in der Stadt“ eröffnen schon am Nachmittag den Badespaß für „Klein und Groß“ mit Befüllen der mitgebrachten Bädla und Wannen. Dazu spielt die „Vordere Ledergasse“ ein Kinderkonzert bis ca. 18:00 Uhr.

Im Anschluss folgen 25 Jahre Sommer in der Stadt mit der Band „Frango Timmi Tanga“ und dem großen Jubiläums-Spektakel der Hinteren Ledergasse. Die Ledergass wird nun 30 Jahre alt, jedoch waren die letzten zweieinhalb Jahre in Sachen Masken zwar ein karnevalesker Höhepunkt, für die Fasnacht war das aber eher suboptimal. Deshalb feiert die Ledergasse die erste Ellwanger Sommer Fasnacht in der Badehose mit Sommervibes und Cocktail. Beim Motto „Komm mir gangad Bada auf´m Marktplatz“ geht das doch bei sommerlicher Bekleidung wesentlich entspannter. Einzige Bedingung an die Freunde des gediegenen Kulturgutes: Badebekleidung mitbringen, die Texte der Ledergasse nochmals repetieren (Bolla bolla hoiss!) und das südamerikanische Temperament (Letten Lover) endlich rauslassen. Wenn die Temperatur stimmt, dann wird es nur gute Laune regnen. Für ausreichend Flüssigkeit für´s Baden und den Durscht ist gesorgt!

Details im Überblick:

ab 16:00 Uhr Auftakt zum Badetag mit Befüllen der Bädla und Wannen

ab 17:00 Uhr Kinder-Konzert mit der „Vorderen Ledergasse“

ab 18:30 Uhr Summervibes mit Frango Timmi Tanga

ab 20:30 Uhr großes Jubiläums-Spektakel mit der „Hinteren Ledergasse“

Veranstalter: Kulturinitiative Sommer in der Stadt e.V.