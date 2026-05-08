„Kultur an der Mauer“

SaxPlus.
Drei Saxofone bilden die Basis der Gruppe. Der Sound wird durch Gesang, Gitarre bzw. Bass abgerundet. Die Musiker*innen möchten die Freude an der Musik an ihr Publikum weitergeben. Mit ihrem eigenen Stil und Sound präsentieren sie überwiegend bekannte Titel. Das Repertoire reicht von Schlager und Evergreens, Rock-Pop, Swing bis hin zu Rock ´n´ Roll. Gespielt wird einfach alles, was dem Publikum und „SaxPlus“ gefällt.
Stadtmauer am Brenzufer Turmstraße, 89537 Giengen an der Brenz
