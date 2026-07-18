„Kultur an der Mauer“

„Kapelle & Alphörner“

In der Sommersaison ist die Kapelle unter der Leitung von Günter Maier vor allem bei Festen und Umzügen aktiv und nimmt auch dieses Jahr wieder am Kultursommer teil. Seit 25 Jahren verfügt der Musikverein Dischingen zudem über eine Alphorngruppe, die ebenfalls von Günter Maier geleitet wird. Diese tritt das ganze Jahr über auf – auch über die Region hinaus. Die Instrumente stammen von Hermann Schmid, einem Musiker und Drechsler, der als „Alphornbauer vom Härtsfeld“ bekannt ist.