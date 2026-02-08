„Kultur an der Mauer“

„Pop, Jazz, Swing and More“

Die Bigband Bläserkraftwerk des MV Giengen unter Leitung von Winfried Eckle ist ein erfahrenes Ensemble, besetzt mit hochkarätigen motivierten Musikern jeden Alters aus Giengen und der Umgebung. Die Band begeistert mit einem bunten Mix aus Swing, Bigband-Klassikern, Evergreens, Film-/ Rock- und Popmusik. Einfach Unterhaltung pur – da ist für jeden Musikliebhaber etwas dabei. Sie werden die Spielfreude und Leidenschaft der Musiker spüren.