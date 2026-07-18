„Kultur an der Mauer“

Der Name steht für fünf leidenschaftliche Musiker*innen, die nicht nur eine bestimmte Musikrichtung präsentieren.

Neben Folk, Country und Covermusik – dargeboten auf ihre eigene Art und Weise – dürfen auch einige Oldies und Ohrwürmer nicht im Programm fehlen. Spaß und Freude am gemeinsamen Musizieren mit handgemachter, ehrlicher Livemusik stehen bei der Amateurband aus dem Kreis Heidenheim stets im Vordergrund.