„Kultur an der Mauer“

„Bayerischer Weißwurstfrühschoppen“.

Böhmisch-mährische Blasmusik in Giengen mit den „Staufener Musikanten“. Die Musikkapelle unter Leitung des Hürbener Dirigenten Helmut Engel bietet ihren Gästen einen zünftigen Blasmusikfrühschoppen mit frischen Brezeln und Weißwürsten sowie ein Krüglein Weizenbier. Die Musikanten aus der bayerischen Nachbargemeinde Staufen verstehen es jedes Jahr aufs Neue, die zahlreichen Besucher aus nah und fern mit volkstümlicher Musik zu begeistern.