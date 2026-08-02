„Kultur an der Mauer“

„Big Band Sound & Jazz“.

Fetziger Big-Band-Swing in der Tradition der Jazzorchester der 30er und 40er Jahre, moderne Latin- und Funk-Kompositionen sowie Rocknummern – mit einem abwechslungsreichen Programm gelingt es der Big Band Ulm immer wieder, das Publikum für sich einzunehmen.

Damit endet die diesjährige Kulturreihe - wir bedanken uns herzlich bei allen Zuschauer*innen und Zuhörer*innen und freuen uns heute schon auf die nächste Saison.