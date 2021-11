Mit „Kunst“ von Yasmina Reza kommt um 20 Uhr in der Alten Mühle in Bonlanden eine bittere Komödie auf die Bühne, in der die Autorin das Zerbrechen einer langjährigen Männerfreundschaft beschreibt. Auslöser dafür ist ein monochromes Bild, das sich einer der Freunde für eine Riesensumme gekauft hat. An diesem Bild entzündet sich der Streit zwischen den drei Freunden, in dessen Verlauf sich das Leben der drei und ihre gegenseitigen Beziehungen grundlegend ändern werden.

Voranmeldung wird empfohlen, da Anzahl der Gäste begrenzt ist!