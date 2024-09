Die Künstlergruppe-Gundelsheim wird am Herbstfest-Sonntag, 06.10.2024 die Ausstellung „KUNST IM RATHAUS 2024“ von 11:00-18:00 durchführen.

In den Fluren präsentieren 9 Künstler und einige Schüler der Horneckschule Gundelsheim ihre Werke unter dem Motto „UNSERE ERDE“.

Gezeigt werden Gemälde aus Acryl, Aquarell, Öl und Blattgold sowie Collagen und Stiftzeichnungen. Objekte aus Keramik runden die Präsentationen ab.

In einer Sonderausstellung werden in der Saalmitte im Großen Sitzungssaal Werke von Erna Englert ausgestellt. Erna Englert war Mitbegründerin der „Creativ-Gruppe“ in Gundelsheim und hatte über viele Jahre hinweg ereignisreiche Darstellungen auf Keramik im Rathaus ausgestellt.

Im großen Sitzungssaal werden zusätzlich von Hand gefertigte Schmuck-Einzelstücke, auch zum Motto unsere Erde präsentiert, die in traditionellem Goldschmiedehandwerk gefertigt wurden.