„Kunst ist nicht eine Frage von Rock oder Hose“

Der breiten Öffentlichkeit heute kaum noch bekannt, kamen mit dem Expressionismus endlich auch Künstlerinnen zu Wort.

Zu den Wegbereiterinnen in der Schweiz gehört die Genferin Alice Bailly, die einen ganz eigenen Beitrag zur Moderne ihrer Heimat geleistet hat. Auch ausländische Künstlerinnen wie Marianne von Werefkin und Gabriele Münter haben mit ihrem Stil und ihrer Farbigkeit die Avantgardebewegung in der Schweiz mitgeprägt. Doch wie konnten sie sich Anfang des 20. Jahrhunderts in der männlich dominierten Kunstszene behaupten, welche neuen Impulse gaben sie dem helvetischen Expressionismus?

Andrea Lutz, Kuratorin der Ausstellung am Kunst Museum Winterthur, beleuchtet am Vorbild von Alice Bailly die Situationen der Künstlerinnen in der Schweiz und stellt weitere bedeutende Vorreiterinnen vor.