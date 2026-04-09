Laier & Zaiser begeistern seit Jahren mit Musik aus den vergangenen vier Jahrzehnten, sowie auch aktuellen Songs.

Geprägt von Einflüssen aus Pop, Folk & Rock variieren die beiden Vollblutmusiker Klassiker bis hin zu aktuellen Hits, aber auch Songs, die ihr möglicherweise noch nie als Akustikversion gehört habt.

Zwei groovige Gitarren, ein brillanter zweistimmiger Gesang, aber auch wechselnde Instrumente aus Klassik und Folk bilden einen Hörgenuss, der das Herz eines jeden Musikliebhabers höherschlagen lässt.

Ein Akustikduo mit jahrelanger Live-Erfahrung auf unterschiedlichsten Events, das publikumsnahe Auftritte liebt und immer versucht, den Spaß an ihrer Musik auf ihre Zuhörer zu übertragen.