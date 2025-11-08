„Lichter aus, Sterne an!“ (Ein-)Blick in die Nacht

Altes Rathaus Künzelsau Hauptstraße 41, 74653 Künzelsau

Was passiert, wenn in Künzelsau die Lichter ausgehen und der Blick zum Himmel frei wird? Der Abend im Alten Rathaus lädt dazu ein, den Nachthimmel mitten in der Stadt neu zu entdecken.

Besucher können sich auf eine stimmungsvolle Mischung aus Himmelsbeobachtungen mit Teleskopen, spannende Kurzvorträge und kreative Mitmachaktionen für Groß und Klein freuen.

Im Fokus stehen die Schönheit des Sternenhimmels, die Auswirkungen von Lichtverschmutzung auf Mensch, Tier und Umwelt sowie konkrete Möglichkeiten für eine „sternenfreundliche“ Stadt. Fachleute aus Astronomie, Umwelt- und Naturschutz sowie weiteren Disziplinen beleuchten die Nacht aus unterschiedlichen Perspektiven – vom größten „Außenposten“ der Menschheit im All, der ISS, über den Schutz nachtaktiver Insekten bis hin zur Frage:

Wie beleuchten wir richtig?

