„Lost in Translation“: Ausstellung in der Stadtbücherei

Kann man ein Wort verstehen, ohne es übersetzen zu können?

Wie klingt Sehnsucht in einer Sprache, die man nicht spricht? Und warum fühlt sich manche Bedeutung trotzdem so vertraut an? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigt sich die interaktive Ausstellung „Lost in Translation – oder doch verstanden? Sprache, Übersetzung und kulturelle Wahrnehmung“ von Isabel Katz.

Im Rahmen eines Projektmoduls im Masterstudiengang Literatur- und Kulturtheorie der Universität Tübingen setzt sich die Studentin Isabel Katz mit Übersetzungsprozessen zwischen der koreanischen und der deutschen Sprache auseinander. Die Ausstellung lädt Besucher_innen dazu ein, Wörter nicht nur zu lesen, sondern selbst zu erleben. Im Mittelpunkt stehen Klang, Schriftbild und die persönlichen Erfahrungen der Sprechenden.

An interaktiven Stationen lassen sich koreanische Wörter, literarische Texte sowie unterschiedliche Übersetzungen eigenständig erkunden und miteinander vergleichen. Besucher_innen sind eingeladen, selbst zu übersetzen, Bedeutungen zu interpretieren und Sprache aus neuen Perspektiven zu erleben.