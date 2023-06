„Mädchen mit Hutschachtel“ an historischem Ort

Der Malteser Hilfsdienst e. V. Bruchsal hat die Badische Landesbühne (BLB) eingeladen, das Dokumentartheaterstück „Mädchen mit Hutschachtel“ in der Fahrzeughalle des alten Feuerwehrhauses zu spielen.

Die Bruchsaler Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick hat die Schirmherrschaft für die Veranstaltung übernommen. Damit kehrt Edith Löb, um deren Schicksal es in dem Stück geht, in die Bruchsaler Friedrichstraße zurück, in der sie als Kind lebte.

Edith Löb wurde 1940 im Alter von 12 Jahren zusammen mit den anderen Bruchsaler Jüdinnen und Juden ins Internierungslager Gurs deportiert. Während ein Teil ihrer Familie in Auschwitz ermordet wurde, überlebte sie den Holocaust. Inzwischen ist sie 95 Jahre alt und lebt in den USA.

Im Auftrag der Badischen Landesbühne hat die Autorin Lisa Sommerfeldt über das Leben von Edith Löb ein Stück geschrieben, welches das Schicksal der jungen Jüdin dem heutigen Publikum näherbringt. Die berührende Inszenierung von Petra Jenni wurde bisher in mehreren Vorstellungen in Bruchsal und zuletzt auch bei den baden-württembergischen Theatertagen in Aalen mit großem Erfolg gezeigt.

Mit der Vorstellung im alten Feuerwehrhaus kommt das Stück „Mädchen mit Hutschachtel“ an einen historischen Ort: Auf dem Grundstück an der Friedrichstraße stand bis zur Zerstörung im Jahr 1938 die Bruchsaler Synagoge. Edith Löb hat deren Zerstörung durch die Nationalsozialisten von ihrem Elternhaus aus miterlebt.

Anfang der fünfziger Jahre wurde auf dem Grundstück der Synagoge das Bruchsaler Feuerwehrhaus gebaut. Nach dem Umzug der Feuerwehr in neue Räume wird das Gebäude seit 2021 vom Malteser Hilfsdienst Bruchsal als Rettungswache genutzt.

„Die Badische Landesbühne hat sich für eine kulturelle Nutzung der alten Feuerwache eingesetzt, seit der Umzug der Feuerwehr bekannt ist“, sagt BLB-Intendant Carsten Ramm. „Mit einer Veranstaltung in der Fahrzeughalle hatten wir bereits am 1. März 2018 versucht, erste Impulse dafür zu geben. Dass wir jetzt hier ‚Mädchen mit Hutschachtel‘ spielen dürfen, also gegenüber von Ediths Elternhaus, empfinde ich als etwas ganz Besonderes. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Bruchsaler Maltesern für diese Einladung und für die Unterstützung bei der Realisierung.“

„Die Stadt Bruchsal hat uns Maltesern auf Initiative der Oberbürgermeisterin das Gebäude in der Friedrichstraße zur Verfügung gestellt, damit wir dort vorübergehend den akuten

Raumbedarf für unsere Rettungswache decken können. Dafür sind wir sehr dankbar“, erklärt Michael Raab, der Stadtbeauftragte der Malteser Bruchsal. „Gleichzeitig sind wir uns der historischen Verantwortung bewusst. Daher haben wir sehr gerne das Stück ‚Mädchen mit Hutschachtel‘ eingeladen, um an diesem besonderen Ort an das Schicksal der Bruchsaler Jüdinnen und Juden zu erinnern. Ich freue mich, dass die BLB dies so kurzfristig realisieren konnte und wir hoffen gemeinsam auf regen Besuch.“

Die Vorstellung „Mädchen mit Hutschachtel“ im alten Feuerwehrhaus findet am 21. Juli 2023 um 19.30 Uhr statt

Karten erhalten Sie bei der Badischen Landesbühne, Telefon 07251.72723 oder per E-Mail an ticket@dieblb.de