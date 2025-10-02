„Mal mal“ – ein lockerer kreativer Abend

* Kein Kurs der herkömmlichen Art: Experimentiere, kreiere und habe Spaß

* Kreatives Malen mit Acrylfarben

* 2-3 ausgewählte Weine, Aperól Spritz und Mineralwasser

* Material, Utensilien und Ausrüstung

* Dein Werk als Andenken zum Mitnehmen

Mit „Mal mal“ stehen Dir 2 besondere Stunden bevor. Im Atelier von Art+Farbe im Alten Bauhof Dinkelsbühl erwartet Dich ein einzigartiges und kreatives Ambiente. Acrylfarben, Leinwand/Papier und Getränke stehen schon für Dich bereit. Schnapp Dir einen Pinsel und lass die Farben fließen.

Ob Hobbykünstler, Profi oder einfach Lust am Malen, hier kommst Du definitiv auf Deine Kosten. Plaudert, trinkt und kreiert dabei Eure persönlichen Meisterstücke. Als Andenken an dieses unvergessliche Erlebnis nimmst Du Dein Werk anschließend mit nach Hause.

Sabine Nollek und Eva Mayer-Eming

Plus Unkostenbeitrag für Glas Wein, Aperól Spritz wird erhoben. Wasser ist kostenfrei.

Um Anmeldung wird gebeten: sh.nollek@t-online.de