„Mal mal“ – ein lockerer kreativer Abend

Atelier Art+Farbe Alter Bauhof Dinkelsbühl

Zwei Künstlerinnen von Art + Farbe begleiten den Abend, Tina Bönsch und Sabine Nollek.

Inhalt

* Experimentiere, kreiere und habe Spaß

* Kreatives Malen mit Acrylfarben

* Mineralwasser und Getränke gegen Unkosten

* Material, Utensilien und Ausrüstung werden gestellt

* Dein Werk als Andenken zum Mitnehmen

Teilnahmebedingungen

* Mindestalter: 16 Jahre

* Mitzubringen: Kleidung, die schmutzig werden darf. Bitte beachten, dass Acrylfarben nicht so leicht aus der Kleidung herausgewaschen werden können

Hinweis

* Neben den alkoholischen Getränken gibt es kostenlos Wasser

* Es werden keine künstlerischen Vorkenntnisse benötigt. Wer sich vertiefen möchte, dem seien die Malkurse bei Art+Farbe empfohlen.

Anmeldung per E-Mail erbeten an: Sabine Nollek, sh.nollek@t-online.de

Info

Atelier Art+Farbe Alter Bauhof Dinkelsbühl
Freizeit & Erholung
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