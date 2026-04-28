„Mal mal“ – ein lockerer kreativer Abend

Zwei Künstlerinnen von Art + Farbe begleiten den Abend, Tina Bönsch und Sabine Nollek.
Inhalt
* Experimentiere, kreiere und habe Spaß
* Kreatives Malen mit Acrylfarben
* Mineralwasser und Getränke gegen Unkosten
* Material, Utensilien und Ausrüstung werden gestellt
* Dein Werk als Andenken zum Mitnehmen
Teilnahmebedingungen
* Mindestalter: 16 Jahre
* Mitzubringen: Kleidung, die schmutzig werden darf. Bitte beachten, dass Acrylfarben nicht so leicht aus der Kleidung herausgewaschen werden können
Hinweis
* Neben den alkoholischen Getränken gibt es kostenlos Wasser
* Es werden keine künstlerischen Vorkenntnisse benötigt. Wer sich vertiefen möchte, dem seien die Malkurse bei Art+Farbe empfohlen.
Anmeldung per E-Mail erbeten an: Sabine Nollek, sh.nollek@t-online.de