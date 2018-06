Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des europäischen Mobilitätprogramms Erasmus+ organisiert Campus France Deutschland die Ausstellung „Mein Erasmus, meine Stadt“.

Es sind Fotografien von deutschen Studenten, die ihren Auslandsaufenthalt in Frankreich verbracht haben, zu sehen.

Im Jahr 1987 wurde Erasmus von der europäischen Kommission eingeführt, 2014 wurde der Name auf Erasmus+ geändert. Das Programm umschließt alle europäischen Maßnahmen für die Bildung, Ausbildung und die Jugend. Im Hochschulbereich, fördert Erasmus+ insbesondere die Mobilitätsprogramme in Europa und weltweit für Studenten und Angestellte im Hochschulbereich.

Anlässlich des Jubiläums, organisierte Campus France Deutschland einen Fotowettbewerb, der sich an deutsche Studenten richtete, die ihren Auslandsaufenthalt im Rahmen des Programms Erasmus in Frankreich verbrachten. Es handelt sich um eine Wanderausstellung, die in den Instituts français und den deutschen Universitäten im Jahr 2018/2019 zu sehen ist.

Die Fotos stellen allen voran die persönlichen Erfahrungen der Studierenden – jede der 30 ausgewählten Fotografien besitzt eine Bildlegende. Die Ausstellung möchte die Mobilität der europäischen Jugend anhand des Austauschs zwischen Frankreich und Deutschland präsentieren. Die Fotografien erwecken den Eindruck eines Landes mit vielen unterschiedlichen Facetten und Einwohnern, jeder Student zeigt ein Foto „seines“ Frankreichs.

Campus France Allemagne

Das Informationsbüro „Campuf France Allemagne“ ist dazu beauftragt, die französische Hochschulausbildung in Deutschland zu fördern und die Studenten bei den dafür notwendigen Schritten zu begleiten. Campus France Allemagne besitzt Büros im Institut français Berlin und Stuttgart.

Eintritt frei