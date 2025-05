„Mein Name ist Mensch“ Waiblingen Edition

Die Ausstellung ‚Mein Name ist Mensch‘ wandert anlässlich des 75sten Geburtstags der Menschenrechte quer durch die Republik und will vielerorts informieren, motivieren und zum Gespräch einladen.

Zur Ausstellung:

„Es geht in dieser Ausstellung darum, dass hier Visualitäten zu den einzelnen Artikeln der Menschenrechte zur Verfügung gestellt werden, die als ein Erkenntnisangebot an die Betrachter:innen gelesen werden können. Es ist in diesen Darstellungen und Formen von Jochen Stankowski zu erkennen, dass sie nicht nur zur Betrachtung sondern auch zum Nachdenken animieren sollen.“- Prof. Christof Breidenich

Filmprojekt:

Im Kulturhaus Schwanen wird sie durch das Filmprojekt "75 Jahre Menschenrechte" (Regie Johannes Pape) von Amnesty International Waiblingen ergänzt, in dem verschieden Waiblingerinnen und Waiblinger die Artikel der Menschenrechte durch Geschichten aus dem Stadtleben greifbar machen.

Link zu den Filmen: https://youtu.be/z4vxYJC-0VU?si=OsWJn5CV26WLQLKx

Die Ausstellung anlässlich der WIRsindBUNT Jugendkulturwoche 2025 (Mo, 07. Bis Sa, 12. Juli 2025) erneut gezeigt.