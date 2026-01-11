„Mein Sorgenschreck“ Gedichte von Friederike Mayröcker und Ernst Jandl

Friederike Mayröcker und Ernst Jandl gehören zu den bedeutendsten Stimmen der österreichischen Nachkriegsliteratur.

Sie verband eine jahrzehntelange künstlerische Partnerschaft und die gemeinsame Suche nach den Möglichkeiten der Sprache. Während Jandl mit Sprachwitz, Lautgedichten und spielerischer Radikalität die Grenzen des Sagbaren auslotete, erschuf Mayröcker poetische Welten aus Erinnerungen, Bildern und Klängen. Christina Weiser und Thomas Bockelmann bringen diese außergewöhnliche Sprachkunst zum Klingen – begleitet von der Musik des international renommierten Gitarristen Christoph Denoth.

Christina Weiser und Thomas Bockelmann bringen diese außergewöhnliche Sprachkunst zum Klingen – begleitet von der Musik des international renommierten Gitarristen Christoph Denoth.