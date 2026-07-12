MIDNIGHT RODEO gehört zu den aufregendsten Live-Acts der deutschen Country-Rock-Szene.

Die fünf Stuttgarter bringen den typischen Nashville-Sound – eine mitreißende Mischung aus Country und Rock’n’Roll – mit treibendem Groove und staubigem Twang auf die Bühnen diesseits des Atlantiks.

Sänger Andy Käfer und Gitarrist Arthur Hügler gehören seit Jahren zu den bekannten Namen der Szene und standen bereits auf großen Bühnen, unter anderem im Vorprogramm von The BossHoss, Kiefer Sutherland und Rag’n’Bone Man. Axel Scheer (Keys, ehemals TUXEDO), Matthias Greber (Drums, ehemals MOLCH COMBO) und Klaus Großmann (Bass) sind feste Größen der süddeutschen Musiklandschaft und prägen den charakteristischen Bandsound maßgeblich.