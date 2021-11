Festliches Weihnachtskonzert

Schon zur Tradition geworden ist das Festliche Weihnachtskonzert, das Concerti-Costabel am 2.Weihnachtstag, 26.12. um 19 Uhr im historischen Ambiente des Fugger-Saales von Burg Stettenfels veranstaltet. Auch dieses Jahr wird man wieder ein weihnachtliches und abwechslungsreiches Programm von großartigen Künstlern gespielt, zu hören bekommen. So wird u.a. Emilie Jaulmes mit ihrer goldenen Harfe, und Zorana Memedovic, Violine weihnachtliche Stimmung in den Fugger-saal zaubern.

Emilie Jaulmes, die u.a. in Paris, Rotterdam und den USA studierte, ist Preisträgerin zahlreicher namhafter Wettbewerbe und seit 2006 Soloharfenistin bei den Stuttgarter Philharmonikern.

Zorana Memedovic, eine der interessantesten Geigerinnen der Szene, wird mit Werken von Corelli, Elgar und Paganini das Programm umrahmen. Am Flügel begleitet der renommierte Konzertpianist Heiner Costabél, der mit seinen sensiblen Interpretationen das Konzertprogramm zu einem künstlerisch-musikalischen Erlebnis werden lässt.

Es lohnt sich, frühzeitig Karten zu reservieren.

Burg Stettenfels b. Heilbronn 2. Weihnachtstag, So, 26.12.2021 19 Uhr

Veranstalter: Concerti Costabel

Karten: VVK 28 € AK 30 €

VVK:

Ticket-Hotline: 07444/916 485 oder 0171-77 23 813

Burg Stettenfels, Tel. 07131/97700

und bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie auf www.reservix.de