„mir hat ein wîp herz unde lîp...“: mittelalterliche Klänge neben der Kirche.

In einem Freiluftkonzert neben der katholischen Kirche St. Johannes d.T. führt Sie das Ensemble „minnesangs fruehling“ mit Gesang und Instrumenten wie Drehleier, gotischer Harfe, Einhandflöte, Schlüsselfidel und Trommel durch das Programm "Mittelalterliche Liebeslyrik zwischen Orient und Okzident; eine Brücke der Kulturen“.

Lassen Sie sich einfangen von Minnelyrik und Instrumentaltänzen, umrahmt von einer fantastischen Liebes- und Lebensgeschichte aus Orient und Okzident. Inspiriert durch islamische höfische Kultur setzt das Rittertum neue Akzente. Ideale wie Treue, Mut, Ehrlichkeit und Stete werden hoch bewertet und gelten noch bis heute. Durch den Orient beeinflusst beginnt eine Phase voller neuer Genüsse und Poesie. Viele deutsche Adlige fahren in den Orient, doch kaum einer bleibt dort für längere Zeit.

Es ist die Liebesbeziehung zu Beatrix von Courtenay, die Otto von Botenlauben, ein Zeitgenossen von Walther von der Vogelweide und Wolfram von Eschenbach, festhält und die sein Schicksal verändert. Eine französisch - deutsche Heirat im Orient, dem heutigen Syrien.

Das Ensemble “minnesangs fruehling” besteht seit 2002, geleitet von Knud Seckel, und wurde schon mehrfach mit Preisen ausgezeichnet. Seine Mitglieder sind:

Susanne Seckel (Flöten, Schlüsselfidel, Traversflöte, Gesang)

Stefan Blickhan (Cisther, Gesang)

Frank Dieckmann (Percussion, Gesang)

Knud Seckel (Gesang, gotische Harfe, Drehleier, Einhandflöte, Trommel)

Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der Kirche statt.

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Um eine angemessene Spende wird gebeten.