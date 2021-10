„Mit dem Fahrrad über den nördlichen Polarkreis“

Die beiden Radler Richtung Norden, das sind wir: Ich, Lars Wagner und mein Mitbewohner Philipp Henes. Wir sind schon einige Radtouren zusammen gefahren und irgendwie ist bei einem gemütlichen Abend und einem Bier mal die Idee entstanden, man könnte doch mit dem Fahrrad von der Schwäbischen Alb aus bis ans Nordkap fahren. Geschätzte 4000 km Strecke und vermutetet 3 Monate Zeit waren der ursprüngliche Plan 2020. Leider machte uns Corona einen Strich durch die Rechnung und wir entschieden uns erst 2021 loszufahren.

Gesagt, getan, so starteten wir am 5. Mai 2021 vom Göllesberg aus in Richtung Nordkap. Jeder mit ca. 30 kg Gepäck auf dem Rad und hoher Motivation, das Ziel zu erreichen. Wir nehmen euch alle an diesem Abend mit auf unser Abenteuer, es werden Geschichten aus dem Radleralltag berichtet, dazu schöne Bilder von Schweden gezeigt und die eine oder andere Überraschung, wir freuen uns auf alle, die mit uns auf diese Reise gehen möchten………