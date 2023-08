Explodierende Kosten, soziale Krise, ungewisse Zukunft…

Was braucht es gerade in dieser Zeit?

...Bring deine Fragen mit, deine Sorgen, Wut, Gedanken und Ideen! Für uns alle ist es gut, damit nicht allein zu sein. Bei der „Miteinander Sprech“ - Stunde möchten wir deshalb gemeinsam ins Gespräch kommen und darüber reden, was es gerade in dieser Zeit bräuchte, an Veränderung und Perspektiven, aber auch an ganz konkreter Unterstützung.

Denn, Hilfen für ganz akute Nöte und Krisen, gibt es mehr als du denkst. Dazu gibt es bei der „Miteinander Sprech“ - Stunde Infos von der Arbeiterbildung Reutlingen.

In gemütlicher Kneipenatmosphäre – bei Eintopf und Getränken, gratis oder gegen Spende – können wir Themen besprechen, wie Energiekrise, steigende Preise, Verzichts-Diskussion,

Krisenlösungen, Verantwortung und gegenseitige Unterstützung.

franz.K e.V. und Arbeiterbildung e.V. freuen sich auf Euch!

Ort: Grüner Salon