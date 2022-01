„mitleerenhändentour 2022″

11.02.2022 Esslingen, Komma (Zusatzshow, ausverkauft!)

Einlass: 19:00 Uhr | Beginn: 20:00 Uhr

www.edwinrosen.de

Nach den ersten geheimnisvollen, ohne viele Informationen gestreuten Songs „leichter//kälter“, „Die Sonne in deinem Zimmer“ und der ersten „richtigen“ Single „Verschwende deine Zeit“ dürfte man Edwin Rosen inzwischen auf dem Schirm haben. Und erleichtert sein. Denn, ja, es gibt ihn wirklich. Er konnte inzwischen sogar – zum Beispiel auf dem Maifeld Derby – erste, sehr gelungene Konzerte spielen. Und er veröffentlicht nun endlich eine 5-Track-EP, die zwar „mitleerenhänden“ heißt, aber das auch nur, weil sein neuer, titelgebender Song so heißt. Denn eigentlich steht Edwin Rosen eher vollbeladen in der deutschen Musiklandschaft herum: mit Talent, Erwartungshaltungen, Referenzen und zahlreichen Fans, die seinen Songs im Internet seit jeher die Liebe geben, die er in seinen so herrlich dramatisch gesungenen Lyrics oft nicht zu finden vermag.

Die neue EP „mitleerenhänden“ versammelt nun den neuen Track mit vier seiner stärksten Kompositionen: „leichter//kälter“, „1119“, „Verschwende deine Zeit“ und „Die Sonne in deinem Zimmer“. Fünf Lieder, die zwar historische Referenzen aus der spannendsten Ära deutschsprachiger Popmusik anklingen lassen, aber irgendwie doch wie aus der Zeit gefallen klingen.

Nach seiner restlos ausverkauften „mitleerenhändentour 2021″ legt Edwin Rosen nun nach und kündigt weitere Konzerte für nächstes Jahr an. Tickets sind ab dem 24.09.2021 // 12:00 Uhr über seinen Shop www.edwinrosen.de verfügbar.