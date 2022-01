„Mr. President First“, Schauspiel von Stefan Zimmermann

Am Montag, dem 24. Januar 2022 ist die Theaterproduktion a.gon München mit dem Schauspiel „Mr. President First“ von Stefan Zimmermann zu Gast in der Stadthalle Plochingen (Hermannstraße 25, 73207 Plochingen).

Ein Milliardär gründet eine neue Partei und macht den einflussreichen Fernsehstar Edward Tishler zu ihrem Präsidentschaftskandidaten. Geschickt nutzt man die moderne Vielfalt der Medienkanäle, Tishlers Umfragewerte schnellen in die Höhe, die Partei feiert ihn. Als Tishler jedoch beginnt, seine streng vorgegebene Rolle zu verlassen, wendet sich das Blatt zugunsten des politischen Gegners. Schlimmer noch: Tishlers Freundin Emely trennt sich von ihm und wird zur Kandidatin der Gegenpartei. Während Tishler mehr und mehr an Werten und Zielen seiner Partei zu zweifeln beginnt, zeigt die von der Presse auf Schritt und Tritt begleitete Emely großes Potential und steigt in der Wählergunst. Tishler hingegen wird vom Verführer zum Verführten. Seine Lage scheint zunehmend ausweglos, zumal er ins Visier dunkler Mächte gerät. Während einer TV-Reality-Show kommt es vor einem Millionenpublikum zu einem unerwarteten Zusammentreffen zwischen Edward und Emely…

Man muss nicht lange suchen, um die Steilvorlage für dieses Boulevardstück zu entdecken. Bei allem Dialogwitz, aller Situationskomik geht es hier nicht um simples Trump-Bashing, sondern um die Frage, wie sich die Spielregeln der politischen Willensbildung und auch -manipulation in Zeiten noch nie dagewesener Medienvielfalt verändern. Eine ebenso spannende wie unterhaltsame Auseinandersetzung mit dem Populismus.

Karten zum Preis von 20,- bis 24,- € (ermäßigt von 13,- bis 15,- €) gibt es im Vorverkauf in der PlochingenInfo (Marktstraße 36, 73207 Plochingen). Reservierungen über: Tel. 07153 / 7005-250. Beginn der 1. Vorstellung: 17 Uhr, Beginn der 2. Vorstellung: 20 Uhr.

Zur Kontaktnachverfolgung werden die Kontaktdaten erhoben. Ein QR-Code für die Luca-App liegt am Eingang bereit. In der Stadthalle gilt durchgehend Maskenpflicht (FFP2-Maske!). Die Stücke werden ohne Pause gespielt, es gibt keine Pausenbewirtung und die Garderobe wird nicht besetzt sein. Da wir uns in der "Alarmstufe II" befinden, gilt aktuell eine 2G+-Nachweispflicht (geimpft oder genesen mit negativem Schnell- oder PCR-Test; Test nur nötig, wenn die Zweitimpfung oder Infektion länger als drei Monate zurückliegt).

Für die Veranstaltung sind die geltenden Corona-Regeln zu beachten. Weitere Informationen finden Sie unter www.plochingen.de/Theater. Veranstalter: Kulturamt Plochingen.