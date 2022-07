Musik am Fluss – Julian Pförtner

„Musik am Fluss“ findet immer donnerstags im August statt und ist kostenfrei. Diverse Künstler und Interpreten sorgen für beste Unterhaltung.

Hey ich bin Julian,

eigentlich ein ganz normaler Kerl, bis auf dass ich praktisch immer und überall Musik mache. Musik begleitet mich seit ich denken kann – also seit mittlerweile zweiundzwanzig Jahren.

2017 hat dann irgendwie alles so ein bisschen Fahrt aufgenommen, da hab ich den Contest „Heilbronn sucht das Supertalent“ gewonnen. Danach ging es weiter und ich habe mich 2018 einfach mal beim Blacksheep Contest beworben und spontan in zwei Monaten eine Band zusammengetrommelt, mit der wir dann am Ende zweiter Sieger des Bandcontests wurden. Wir durften dann tatsächlich auf dem Blacksheep Festival neben Künstlern wie Passenger und den Mighty Oaks spielen. Ey, ich war damals noch 18 und hatte echt die Hose voll, aber es war so eine tolle Erfahrung! Noch im selben Jahr veröffentlichten wir meine allererste Single „All the little lights“, die bis heute über 200.000 Streams auf Spotify erzielt hat. Wir haben es damit sogar ins Radio geschafft, liefen auf SWR1 und wurden Newcomer der Woche auf BigFm. Geil oder?

In der Zwischenzeit war ich viel reisen und habe überall Musik gemacht. Dadurch kam ich an Gigs in New York, LA, Amsterdam und Italien.

Meine Songs handeln von alldem was ich dabei erlebt habe - dem Leben und der Liebe, Familie, Freundschaften, Intrigen und todtraurigen sowie wunderschönen Abenteuern.

Ey und um ehrlich zu sein, geht es mir doch genauso wie allen, mal läuft hier was schief, mal geht es dem schlecht, mal hat sich irgendeine Freundin von irgendwem getrennt und irgendwie beschäftigt mich das alles. Und genau darüber schreibe ich in meinen Songs und wenn sie dir dann noch was bedeuten, habe ich mein Ziel quasi schon erreicht.

Wie es weitergeht kann ich dir selbst noch nicht sagen, aber ich mache einfach weiter - so viel steht fest. Ich habe kein Management oder sonst irgendwas und versuche alles mit guten Freunden selbst zu machen, deshalb würde ich mich echt mega freuen, wenn du mir auf meiner Reise folgst.

Bei allen Veranstaltungen von "Musik am Fluss" darf gerne eine Picknickdecke mitgebracht werden.