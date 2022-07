„Musik am Fluss“ findet immer donnerstags im August statt und ist kostenfrei. Diverse Künstler und Interpreten sorgen für beste Unterhaltung.

Walter Kaiser, der Gründer, DJ und Produzent der zwölfköpfigen Funk- und Soulband MR. HOT AND THE FUNKY PEPPERONIES steht bereits seit 25 Jahren am Plattenspieler.

DJ Kaiser, der Allrounder mit einem genreübergreifenden Repertoire. „Es geht um Musik, die Horizonte erweitern kann, wenn man es zulässt!“, sagt er.

DJ Kaiser, Godfather of Scratching and Mixing...

Vladi Strecker - Smooth Jazz Saxophonist und Lounge & Chill Out Musik Produzent. Mehrere weltweit veröffentlichten Albums und Compilation auch Millionen Clicks auf YouTube und Spotify zeichnen ihn aus. Zusammen mit DJ Kaiser bietet Vladi Strecker eine musikalische Improvisationskunst in Atmosphäre Ibiza Lounge und Chill & Jazz House an.

Bei allen Veranstaltungen von "Musik am Fluss" darf gerne eine Picknickdecke mitgebracht werden.