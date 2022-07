Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei: Die Veranstaltungsreihe „Musik am Fluss“.

Präsentiert von der Kreissparkasse Heilbronn verspricht ab Donnerstag, 4. August an vier Abenden ein kostenfreies, abwechslungsreiches, musikalisches Unterhaltungsprogramm auf der Fährlebühne im Heilbronner Neckarbogen. Den Auftakt macht das „Amonet Trio“- drei erfolgreiche Musiker, die ihre klassischen Instrumente auf besondere Weise vereinen.

Urlaubsfeeling pur für alle Daheimgebliebenen im Hochsommer: an einem schönen Sommerabend auf einer Picknickdecke sitzend mit einem gekühlten Getränk guter Musik zu lauschen. Das ist im August an der Fährlebühne im Heilbronner Neckarbogen möglich.

Zum Auftakt am Donnerstag, den 4. August um 19 Uhr spielt das Amonet Trio, die drei sehr unterschiedliche Instrumente in einem kammermusikalischen Klangkonzept aufgehen lassen. Dabei lassen sich die professionellen Musiker von Werken hochkarätiger Komponisten inspirieren. Zu hören sein wird an diesem Abend unter anderem das Trio für Flöte, Viola und Harfe von Claude Debussy, ein Ausnahmewerk für diese Besetzung. Darüber hinaus werden glänzende Passagen aus der “Abenddämmerung” des amerikanischen Komponisten Arthur Foote erklingen.

Am Donnerstag, den 11. August kommt um 19 Uhr Julian Pförtner, der 2017 den Contest „Heilbronn sucht das Supertalent“ gewonnen hat. Der mittlerweile 21-jährige Nachwuchsmusiker hat seitdem einiges erlebt und bereits weltweit Musik gemacht. Dabei handeln seine Songs von diversen persönlichen Erlebnissen - dem Leben und der Liebe, Familie, Freundschaften, Intrigen und todtraurigen sowie wunderschönen Abenteuern.

DJ Kaiser und Vladi Strecker bereichern am Donnerstag, den 18. August 2022 um 19 Uhr das Programm. Walter Kaiser steht bereits seit 25 Jahren am Plattenspieler und ist als Allrounder DJ Kaiser mit einem genreübergreifenden Repertoire bekannt. Vladi Strecker ist Saxophonist im Bereich Smooth Jazz und Chill Out Musik Produzent. Gemeinsam bieten sie eine musikalische Improvisationskunst in Atmosphäre Ibiza Lounge und Chill, sowie Jazz House an.

Das Finale der Veranstaltungsreihe bildet am Donnerstag, den 25. August 2022 um 19 Uhr die Gruppe Palito Aché. Lateinamerikanische Musikkultur, die durch die Interpretation von Rhythmen wie Son, Rumba, Bachata, Montuno über Merengue bis hin zu Latin Jazz Urlaubsfeeling aufkommen lässt. Die Band integriert verschiedene Musikrichtungen wie Pop, Soul und Blues in die Dynamik karibischer Rhythmen.