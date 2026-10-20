„Neue Möglichkeiten bei Fuß- und Sprunggelenkbeschwerden“

Ein akuter Schmerz kann, bei nicht ausreichender Behandlung, in einen chronischen Beschwerdezustand übergehen.

Behandlungsmethoden aus der Fuß- und Sprunggelenkchirurgie sind am Dienstag, 24. November 2026 das Thema einer Informationsveranstaltung der Bad Rappenauer Vulpius Klinik im Kurhaus.

Dr. Ulf Bertram, Chefarzt Fuß- und Sprunggelenkchirurgie der Vulpius Klinik informiert, zusammen mit seinem Team über Behandlungsmethoden aus der Fuß- und Sprunggelenkchirurgie, zu den Schwerpunkten Hallux valgus, Hallux rigidus,

Mittelfußarthrose, Fersenschmerz und der Arthrose am Oberen Sprunggelenk und

deren Therapiemöglichkeiten.

Was sind die häufigsten Ursachen für Fußschmerzen? Welche konservativen und operativen Behandlungsmethoden gibt es? Wie sieht die Nachbehandlung nach einer Fußoperation aus? Wie ist das zu erwartende postoperative Ergebnis? Was kann ich selbst bei Schmerzen tun? Auf diese und viele weitere Fragen erhalten Besucher des Vortragsabends kompetente Antworten.

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird um vorherige Anmeldung zu dieser Informationsveranstaltung am 24.11.26 um 18.00 Uhr im Kurhaus gebeten: Tel. 07264/60149 bzw. E-Mail: fuss-info@vulpiusklinik.de.