„Nichts haut mich um…“ Hildgard Knef und Cole Porter - eine künstlerische Begegnung

Chansonabend mit Geschichten, mit Sophia Brickwell (Gesang) und Klaus Hügl (Klavier).

Heute am 28. Dezember wäre Hildegard Knef 100 Jahre alt geworden. Cole Porter entdeckte Hildegard Knefs Gesangstalent und engagierte sie für die Uraufführung seines Musicals, „Silk Stockings“. Zwei Jahre lang sang sie am Broadway und ging nachts in die Jazzclubs der Stadt. Das legte den Grundstein für ihre Karriere als eine der bedeutendsten deutschen Sängerinnen.

Zu ihrem Geburtstag erklingen die schönsten jazzigen Songs von Cole Porter, Hans Hammerschmid u.a.