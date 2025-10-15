Cole Porter entdeckte Hildegard Knefs Gesangstalent, als sie in drei Sprachen Songtitel aus seiner Feder für den Hollywoodfilm "Der Schnee am Killimandscharo" mit Gregory Peck in der Hauptrolle einspielte.

Daraufhin engagierte er sie für die Uraufführung seines Broadway Musicals, "Silk Stockings".

Zwei Jahre sang sie acht Vorstellungen die Woche am Broadway und ging nachts in die Jazzclubs der Stadt. Das legte den Grundstein für ihre Karriere als eine der bedeutendsten deutschen Sängerinnen. Geschichten und Anektdoten aus dem Leben der beiden Künstler bilden den Rahmen für die schönsten jazzigen Songs, welche die Sängerin interpretiert hat.

"Nichts haut mich um..." ist eine Hommage an zwei außergewöhnliche Persönlichkeiten, deren Texte und Musik bis in die heutige Zeit durch ihren Witz und ihre treffsichere Beschreibung der Irrungen und Wirrungen des menschlichen Daseins bestechen.???