„Noch nicht sichtbar“ Ausstellung von Michael Gatzke

Die erste Ausstellung „Noch nicht sichtbar“ präsentiert Arbeiten des in Köln lebenden und arbeitenden Künstlers Michael Gatzke. Die Vernissage findet am Donnerstag, 20. Januar, um 18.30 Uhr statt. Die Personenanzahl ist auf 50 begrenzt. Bei der Vernissage ist der Künstler anwesend; Elena Hocke führt in die Ausstellung ein. Die Anmeldung erfolgt bei Elena Hocke per E-Mail an hocke@vhs.herrenberg.de oder unter Telefon 07032-270312.

In seiner Kunst befasst sich Michael Gatzke mit den Themen Figur und Umgebung. Dabei verfolgt er zwei Malprinzipien: das der Abstraktion und das der Figuration. Gatzkes Kompositionen bewegen sich im Spannungsfeld zwischen Geistigem und Physischem, Chaos und Ordnung. Glückliche Zufälle oder Sackgassen helfen ihm beim Entstehungsprozess seiner Malereien. Michael Gatzke überlässt den „letzten Interpretationsschritt“ gerne den Betrachtenden; seine Titel geben daher nur Hinweise.

www.michael-gatzke.de

Aufgrund der aktuellen Lage möchten wir Sie bitten, die Informationen zur Vernissage und zu Ihrem Ausstellungsbesuch über die Presse und die Website www.herrenberg.de/galerien zu prüfen.

Öffungszeiten:

Mo und Mi 08:30 Uhr bis 16:00 Uhr

Di 08:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Do 08:30 Uhr bis 18:30 Uhr

Fr 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr

Sonn- und Feiertage geschlossen