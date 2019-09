„Nordindien - Sehenswürdigkeiten und Begegnungen in Hilfsprojekten“

Im Herbst 2018 besuchten ehrenamtliche Mitarbeiter/innen der Kinderhilfsorganisation terre des hommes Nordindien im Rahmen einer Projektreise.

In ihrem Vortrag präsentieren sie touristische Sehenswürdigkeiten wie Paläste in Rajasthan oder den Taj Mahal. Aber sie haben auch hinter die Traumkulissen geschaut und berichten von beeindruckenden Begegnungen bei ihren Projektbesuchen in Delhi, Pune, Bhubaneswar und im ländlichen Raum. Dort haben sie Kinder, Jugendliche und engagierte Menschen getroffen und viel über deren Probleme, aber auch mögliche

Lösungsansätze erfahren.

Kursnr.: 192-11410