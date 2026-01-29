„Now And Then - Damals wie heute - eine Hommage an die Beatles“

Off-Track Rock- und Pop-Chor für Ältere Tübingen.

Seit 16 Jahren beeindrucken die Sängerinnen und Sänger im Alter zwischen 65 und 89 Jahren samt virtuoser Rockband ihr stetig wachsendes Publikum. Nach der begeisterten Aufnahme der Show „Musical Madness“ vor 2 Jahren stellt der Chor jetzt sein neues Programm im LTT vor. Der Titel „Now And Then - Damals wie heute“ bezieht sich auf den gleichnamigen Song der Beatles, der 2023 erschien.

Eine musikalische Zeitreise lässt anhand Rock- und Popsongs der Beatles die Vergangenheit lebendig werden. Hierbei ist es Jane Rudnick erneut gelungen, jedem Song ein choreografisch aussagekräftiges Gesicht zu verleihen. Unterstützt wurde sie von Michael Miensopust und Rupert Hausner.