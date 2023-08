Mit der Musikanten-Scheune starteten wir im letzten Jahr eine neue Veranstaltung in der Mühltalhalle.

Nach dem Wegfall des Bad Rappenauer Oktoberfestes waren wir der Meinung: So e‘ Fescht fehlt in Rabbene! Der Erfolg der Musikanten-Scheune gab uns recht, sodass wir in diesem Jahr noch eine Schippe drauflegen!

Mit den „Waldmühlbachern“ konnten wir eine in der Region bekannte und beliebte Stimmungskapelle engagieren, welche mit „Oktoberfeststimmung“ die Mühltalhalle einheizen wird.

Merkt euch also den Samstag, 23. September 2023 vor und richtet euch rechtzeitig eure Tracht. Denn hier bringt die Stadtkapelle e.V. wieder ein bisschen Oktoberfest nach Bad Rappenau. Weitere Infos folgen…

Bis dahin bleibt musikalisch,

eure Stadtkapelle e.V.