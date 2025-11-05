„Organ and Souljazz Celebration” feat. Pat Bianchi & Joe Magnarelli

Pat Bianchi aus New York gilt als moderner Repräsentant der Hammond B3-Orgel. Er ist eine einzigartige und kreative Stimme, die die Tradition würdigt und das Instrument in die Moderne führt. Er spielte u. a. in den Bands von Pat Martino, Lou Donaldson, Ralph Peterson Jr. und Chuck Loeb. Zudem trat er mit Red Holloway, George Coleman, Terell Stafford, Dakota Staton und Steely Dan auf. Seine Beherrschung des Instruments, sein harmonisches Können, seine rhythmische Intensität und seine Vielseitigkeit sind unübertroffen. In diesem Quartett ist mit Joe Magnarelli einer der weltweit führenden Jazztrompeter dabei, der u. a. mit Brother Jack McDuff, der Lionel Hampton Bigband und dem Vanguard Jazz Orchestra spielte.

Vervollständigt wird das Quartett mit dem Tenorsaxophonisten Piero Odorici und Schlagzeuger Bernd Reiter, zwei europäische Topmusikern, die schon viele Jazzlegenden wie Bob Berg, Lee Konitz, Harold Mabern oder Steve Grossman begleiteten.

Dieses Quartett präsentiert mit viel Energie und Spirit „Organ Grooves & Souljazz at ist Best“!

Besetzung: Pat Bianchi (B3); Joe Magnarelli (trp); Kirk MacDonald(tsax); Bernd Reiter (dr)