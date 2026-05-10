„Pip – Eine Taube packt’s an“ – Bilderbuchkino

Im Rahmen der Aktionstage Nachhaltigkeit wird in der Stadtbücherei das Bilderbuchkino «Pip – Eine Taube packt´s an» nach dem gleichnamigen Buch von Jesse Rose gezeigt.

Die witzige Vorlesegeschichte, die das wichtige Thema Umweltschutz aus einem ungewöhnlichen Winkel betrachtet, räumt mit Vorurteilen über Tauben tüchtig auf.

Pip ist anders als alle anderen Stadttauben: Anstatt sich immer nur Sorgen zu machen und seine Zeit damit zu verschwenden, jedem Krümel nachzujagen, geht Pip die Dinge an. Mit viel Einfallsreichtum und einer großen Portion Selbstvertrauen bastelt er aus dem herumliegenden Müll neue Erfindungen. Darüber können die anderen Tauben nur die Köpfe schütteln. Was soll das schon bringen? Doch als eines Tages ein Sturm aufzieht, schlägt Pips große Stunde …

Für Kinder ab 4 Jahren

Anmeldungen bitte persönlich, telefonisch unter 09852 – 34 56 oder per E-Mail an stadtbuecherei@feuchtwangen.de.

Der Eintritt ist frei.